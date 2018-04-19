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Gebze'de korkutan tesis yangını!

Gebze'de bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'de atık tesisinde yangın mask
Kocaeli'de atık tesisinde yangın mask
Kocaeli'de atık tesisinde yangın mask
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Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Açık alanda bulunan atıkların tamamı yandı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bugün 09:27 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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