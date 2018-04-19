Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Açık alanda bulunan atıkların tamamı yandı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Gebze'de korkutan tesis yangını!
Gebze'de bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz