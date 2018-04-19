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Et ithalatının önüne geçecek proje!

Gölcük'te, et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi'ne başvurular başladı.

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Gölcük İhsaniye Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Reha İleri, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandığını hatırlattı. Projenin 3 yıllık bir süreci kapsadığını belirten İleri, bu yıl dağıtılacak 100 bin düve için başvuru almaya başladıklarını söyledi.

ARANAN ŞARTLAR

İleri, başvurularda öncelikle kooperatife üye olma şartı arandığını, ayrıca üreticinin en az 15 büyükbaş hayvan kapasiteli barınağa sahip olması, başvuru sahibinin işletmenin yanında ikamet etmesi ve 2 Nisan 2018 ve öncesi tarihte büyükbaş hayvancılığı yapıyor olma şartları arandığını kaydetti. 

100 BİN TL KREDİ

Projeden yararlananlara, ilk 2 yıl geri ödemesiz, sonraki 5 yıl vadeli toplam 100 bin lira kredi verileceğini dile getirerek, şunları söyledi: "Kooperatife başvuru yapan çiftçilerimize biz kooperatif olarak düveleri temin ederiz. Hedefimiz üreticinin ahırlarındaki kapasitenin ortalama 15 başa tamamlanması.Çiftçilerimizin 10 büyükbaş hayvanı varsa 5'ini biz temin ederek 15 hayvana tamamlayacağız. Çiftçilerimiz bizden en az 1, en fazla 10 büyükbaş hayvan alabilirler." 

Bugün 09:34 TSİ - Ekonomi

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