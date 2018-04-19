Kartepe'de kiralık kafe

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Parkı alanına 132m² Kafeterya bina yapım ve 10 yıl süre ile işletilmesi bu süre sonunda idareye devir edilmesi işi ihalesi 26 Nisan 2018 Perşembe günü Saat:10:20’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL bedeli karşılığında temin edilebilir. Yapılacak ihale, belediyenin www.kartepe.bel.tr internet adresi ve www.facebook.com/kartepebelediye sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacaktır.