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Kartepe'de kiralık kafe

Kartepe Belediyesi Encümen huzurunda kafeterya bina yapım ve 10 yıl süre ile işletilmesi, bu süre sonunda idareye devir edilmesi işine ait ihale 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10.20’de yapılacak.

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Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Parkı alanına 132m² Kafeterya bina yapım ve 10 yıl süre ile işletilmesi bu süre sonunda idareye devir edilmesi işi ihalesi 26 Nisan 2018 Perşembe günü Saat:10:20’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL bedeli karşılığında temin edilebilir. Yapılacak ihale, belediyenin www.kartepe.bel.tr internet adresi ve www.facebook.com/kartepebelediye sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacaktır.

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