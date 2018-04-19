Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Parkı alanına 132m² Kafeterya bina yapım ve 10 yıl süre ile işletilmesi bu süre sonunda idareye devir edilmesi işi ihalesi 26 Nisan 2018 Perşembe günü Saat:10:20’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL bedeli karşılığında temin edilebilir. Yapılacak ihale, belediyenin www.kartepe.bel.tr internet adresi ve www.facebook.com/kartepebelediye sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Bugün 09:48 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Kartepe'de kiralık kafe
Kartepe Belediyesi Encümen huzurunda kafeterya bina yapım ve 10 yıl süre ile işletilmesi, bu süre sonunda idareye devir edilmesi işine ait ihale 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10.20’de yapılacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:48 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz