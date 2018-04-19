Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bugün 09:52 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:07 TSİ )
OHAL, 7. kez uzatıldı!
OHAL, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Olağanüstü Halin 7. kez uzatılması kabul edildi.
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Bugün 09:52 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz