Ataberk için uygun donör arıyoruz!

Gölcük Değirmendere'de ikamet eden, Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencilerinden 13 yaşındaki Ataberk Karagöz, yaklaşık 1 yıl kadar önce yakalandığı kanser hastalığını yenmişti. 6 ay sonra yeniden nükseden hastalık sonrasında Ataberk yeniden tedavi görmeye başladı. Yoğun geçen tedavi sürecinin ardından Ataberk, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. 25 gündür burada tedavi gören Ataberk, uygun donörin bulunmasını bekliyor. Donör bulunamadığı takdirde kemoterapi tedavisi devam edecek.
ARKADAŞLARINDAN ANLAMLI DESTEK
Ataberk'in okuduğu okuldaki arkadaşları tarafından anlamlı bir destek kampanyası başlatıldı. Ataberk'in arkadaşları, Uygun donöri bulunması için Okul bahçesinde stant açacak. 30 Nisan’da açılacak stantta Kızılay Kan bağışı alacak. Donör olmak isteyen vatandaşlar açılacak stantta kan örneği verebilecek. Donör adayı olmak isteyenlerin 18-50 yaş aralığında kronik bir sağlığı olmaması gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz