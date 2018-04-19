Açılış konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür eden Kocaoğlu,Tüm enerjilerini Milli Görüşün başarıları için harcayacaklarını belirtti.9 ilçe başkanının bizzat katıldığı toplantıya, 3 ilçe vekâleten katıldı. İlçe yönetimlerinden 80 kişinin katıldığı toplantıda, ilçe başkanları faaliyet raporlarını sundular. Erbakan Vakfı Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mehmet Küçükkeskin, Harun Kocaoğlu'na ve yönetimine başarılar diledi.Divan toplantısında gençlere hitaben, Milli Görüşün duayenlerinden, Vakfımız Doğu Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Aras bir konuşma yaptı.Ülkemizdeki son siyasi gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Aras, tecrübelerini gençlere anlattı. Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Harun Kocaoğlu, toplantıyı sona erdirdi.
Bugün 10:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:08 TSİ )
Erbakan Vakfı Kocaeli Gençlik Divan Toplantısı yapıldı
Geçtiğimiz Pazar günü, fuariçi sivil toplum merkezinde yapılan divan toplantısına Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Harun Kocaoğlu başkanlık yaptı.
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Bugün 10:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz