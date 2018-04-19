Kartepe Belediyesi’nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği ‘Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2018’ sona erdi. Final karşılaşmasında Fen İşleri Müdürlüğü’nü 2-1 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü kazandı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ŞAMPİYON OLDU

Ataevler Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya 10 takım, 12’şer kişilik kadroyla katılırken, beşerli iki grup halinde mücadele edildi. Gruplarda ilk ikiye giren takımlar çapraz eşleşme ile yarı final karşılaşmalarında karşı karşıya geldi. Turnuvanın son karşılaşmasında Fen İşleri Müdürlüğü’nü yenen Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü yenen Zabıta Müdürlüğü finale çıkmaya hak kazandı. Turnuvada üçüncülüğü Fen İşleri Müdürlüğü’nü yenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü elde etti. Final karşılaşmasında Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nü 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

HEDİYELER VERİLDİ

Karşılaşmalar sonrasında kupa törenine geçildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, turnuva boyunca hakemlik yapan Selim Akman’a teşekkür plaketi verdi. Turnuvada gol kralı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Murat Ay’a ödülü Meclis Üyesi Faruk Sarman tarafından verildi. En centilmen takım olan Çevre Koruma Müdürlüğü’ne ödülü Fen İşleri Müdürü Samet Vural ve Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı tarafından verildi.

ÜZÜLMEZ KUPAYI VERDİ

Turnuvada dördüncü olan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, üçüncü olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, ikinci olan Müdürlüğü’ne Kartepe Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz tarafından verilirken, şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü’ne ödülünü de Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez verdi.

CENTİLMENCE MÜCADELE

Kupa töreni sonrasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Turnuvaya katılan bütün takımlar benim için şampiyondur. Burada ki amacımız birimler arası birlik ve beraberlik bağlarımızın güçlenmesini sağlamaktır. Birimler arası yapılan turnuvada centilmence mücadele edilmiştir. Bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.