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Gölcük basketbolda şampiyonlar geçidi

Okullar arası basketbol turnuvası şampiyonları belli oldu.

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‘Gölcük´te Öğrenci Olmak’ projesi kapsamında, Gölcük Belediye Başkanlığı, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ortaokullar ve liseler arası basketbol turnuvasında, dereceye girenler belli oldu.

14 OKULDAN 144 ÖĞRENCİ KATILDI

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaokul ve Liseler Arası Basketbol turnuvası, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan maçlarla sona erdi. Turnuvada 14 okuldan toplam 144 öğrenci katıldı. Müsabakaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

TURNUVA SONUÇ LİSTESİ:

Lise Basketbol Genç Kızlar:

1-F.S.M Anadolu Lisesi

2-Çakabey Anadolu Lisesi

Lise Basketbol Genç Erkekler:

1-Hacı Halit Anadolu Lisesi

2- Çakabey Anadolu Lisesi

3-Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi

Ortaokul Basketbol Yıldız Erkekler:

1-Ömer Seyfettin Ortaokulu

2-Cahit Külebi Ortaokulu

3-Dumlupınar Ortaokulu

Bugün 10:12 TSİ - Spor

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