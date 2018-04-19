Yarışlara Gölcük Belediyespor Kulübü Yüzme takımı Baş Antrenörü Kadir Doğan nezaretinde 7 sporcu katıldı. Berkay Gözgören 1 ikincilik, 2 üçüncülük, Ayşenur Nergiz 6 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, İpek Sezer 1 ikincilik, 2 üçüncülük alarak, A barajını geçti. Yüzücüler, Mayıs ayında İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.
Bugün 10:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:15 TSİ )
Gölcük Belediyespor yüzücülerinden dereceler
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışları, Gebze Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapıldı.
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Bugün 10:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz