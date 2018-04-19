Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:13 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:15 TSİ )

Gölcük Belediyespor yüzücülerinden dereceler

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışları, Gebze Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yarışlara Gölcük Belediyespor Kulübü Yüzme takımı Baş Antrenörü Kadir Doğan nezaretinde 7 sporcu katıldı. Berkay Gözgören 1 ikincilik, 2 üçüncülük, Ayşenur Nergiz 6 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, İpek Sezer 1 ikincilik, 2 üçüncülük alarak, A barajını geçti. Yüzücüler, Mayıs ayında İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bugün 10:13 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor, yasağı aşmaya çalışıyor mask
Kocaelispor, yasağı aşmaya çalışıyor
Gölcük Belediyespor yüzücülerinden dereceler mask
Gölcük Belediyespor yüzücülerinden dereceler
Şampiyon özel kalem! mask
Şampiyon özel kalem!
Erdoğan’dan kızlarımıza övgü dolu sözler! mask
Erdoğan’dan kızlarımıza övgü dolu sözler!
Gölcük basketbolda şampiyonlar geçidi mask
Gölcük basketbolda şampiyonlar geçidi
Çakır’dan Gebzespor’a destek mask
Çakır’dan Gebzespor’a destek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih... mask
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih...
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı mask
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı
Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL