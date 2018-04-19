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Bugün 10:19 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:38 TSİ )

326 iş yeri eleman arıyor!

Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.

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Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.

İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca iş yeri eleman arıyor.

İletişim ve başvuru bilgileri için aşağıda linke tıklamanız yeterli...

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Bugün 10:19 TSİ - Ekonomi

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