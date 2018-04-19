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Bozdağ, Bahçeli'nin seçim tarihinin neden kabul edilmediğini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AA Editör Masası'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Bozdağ, "24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir." dedi. "Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır." diyen Bozdağ, "Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur." ifadesini kullandı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." diye konuştu.

Bugün 10:22 TSİ - Siyaset

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