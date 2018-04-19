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Bu rögar kapaklarına çözüm bulun!

İzmit Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışması nedeni ileyol ortasında açıkta kalan rögar kapakları hem sürücüler hem de çevre halkını zor durumda bırakıyor.

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İzmit Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışması nedeni ileyol ortasında açıkta kalan rögar kapakları hem sürücüler hem de çevre halkını zor durumda bırakıyor. Rögar kapaklarının üzerinden geçen araçlar sadece kazaya davetiye çıkarmıyor, çıkardığı ses ile de gürültü kirliliğine yol açıyor.

ŞİKAYETLER VAR

Bölge halkı ve esnafı durumdan son derece rahatsız olduklarını belirtirken yetkililerin bir an önce konuya çözüm getirmesi gerektiğini ifade ediyor. Öte yandanİzmit’in belirli bölgelerinde de buna benzer görüntülerin olduğu ile ilgili gazetemize şikayetler geliyor. Bunlardan birisi de İzmit’in merkez mahallelerinden Çukurbağ Mahallesi. Burada da halk ve esnaf aynı konudan dertli.

Bugün 10:51 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(2)
02

Hakan - ACİL ÇÖZÜM LAZIMM. KAPAKTAN KAÇANLAR ARAÇLARA ÇARPARAK MADDİ HASAR MEYDANA GETİRİYORLAR.

Yanıtla . 1Beğen 19 Nisan 13:29
01

Hakan - ACİLLL ÇÖZÜM ŞARTT. KAPAKTAN KAÇANLAR YOL KENARINDAKİ ARAÇLARA ÇARPIP HASAR VERİYORLAR.

Yanıtla . 1Beğen 19 Nisan 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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