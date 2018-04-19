Ceyhan, milletvekili başvuru tarihini açıklandı

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta başladığı “STK Buluşması” programına bu hafta Hak İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek devam etti. Ceyhan programda yaptığı açıklamada, “1 Kasım seçimine benzer bir takvimle gidiyoruz. Milletvekilliği için başvuru tarihi büyük ihtimalle Mayıs’ın ilk haftasında olacak” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ BAŞVURULARI MAYIS’TA

Milletvekilleri başvuru tarihler hakkında bilgi veren Ceyhan, “Kanunla ilgili komisyonda görüşme olacak Cumartesi veya Pazar günü mecliste erken seçim kararı kanuni olarak alınacak. Pazar günü gündeme alınırsa YSK sonrasında bir takvim açıklayacak. Teknik teferruatlar YSK tarafından belirlenecek ve biz de ona göre hareket edeceğiz. 1 Kasım seçimine benzer bir takvimle gidiyoruz. Büyük ihtimalle Mayıs’ın ilk haftasında olacak” şeklinde konuştu.