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Ceyhan, erken seçimi değerlendirdi: En güzel neticeyi Kocaeli’den alacağız

Hak-İş Konfederasyonu şube başkanları ile buluşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, “Kocaeli yine en büyük desteği verecektir. Bütün seçmenleri kapı kapı gezmeden başarılı olamayacağımızı bilen bir teşkilatız. Mücadele ederek en güzel neticeyi Kocaeli’den alacağız” dedi.

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AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Hak-İş Konfederasyonu şube başkanları ile birlikte Yahya Kaptan’da bulunan Kaptan Cafe’de bir araya geldi. Düzenlenen programa AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın yanı sıra Hak-İş İl Temsilcisi ve Çelik- İş Gebze Şubesi Başkanı Şerafettin Koç, Hizmet- İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Liman-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bülent Akkurt, Çelik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Arif Çolak, Çelik- İş Gebze Şubesi Başkanı Şerafettin Koç, Öz-İş Kocaeli Şube Başkanı Ramazan Çetin, Öz Orman İş Kocaeli Şube Başkanı Erkan Kolcu ve Öz Orman İş Sakarya Şube Başkanı Osman Sevim katıldı.

YAPILACAK SEÇİM HAYIRLI OLSUN

Hak-İş Kocaeli Temsilcisi Şerafettin Koç, “Dün itibariyle Türkiye seçim sürecine girdi. 24 Haziran’da yapılacak seçim hepimiz için hayırlı olsun. Seçimde çıkacak iradeye herkes saygı göstersin. Erken seçimin toplumdaki gerginliği azaltacak bir seçim olmasını diliyorum. Siyasi partilerin ülkeyi düşünerek hareket edeceğine inanıyorum. Davetimize katılan başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi

İŞÇİLER İSDİHDAM EDİLDİ

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise, “AK Parti olarak STK’lar ile bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Kongreden sonra 2’nci defa STK’lar ile bir araya gelme programı yapmıştık. Geçen hafta bir sendikamız ile bu süreci başlatmıştık. Bizler sendikalarımızı önemsiyoruz. Çalışan kesimin, işçilerin emekleri kutsaldır. Sendikal anlamda atılacak adımlarda sıkıntı varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Taşeron sorununda 1 milyonun üzerinde kamuda veya belediyelerde işçilerimiz iş güvenceleriyle istihdam edildi” diye konuştu.

EN GÜZEL NETİCEYİ KOCAELİ’DEN ALACAĞIZ

24 Haziran’da yapılması planlanan erken seçim ile ilgili konuşan Ceyhan, “Artık Türkiue’nin önünden erken seçim baskısını bertaraf etmek adına Cumhurbaşkanımız liderlik örneği koymuştur. Karabasan gibi görünen erken seçimi en kısa zamana alarak ülkenin gündeminden çıkaracağız. AK Parti olarak alınan karar çerçevesinde kalan 65 günde Kocaeli’de çalışacağız. Kocaeli yine en büyük desteği verecektir. Bütün seçmenleri tek tek kapı kapı gezmeden başarılı olamayacağımızı bilen bir teşkilatız. Mücadele ederek en güzel neticeyi Kocaeli’den alacağız” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ BAŞVURULARI MAYIS’TA

Milletvekilleri başvuru tarihler hakkında bilgi veren Ceyhan, “Kanunla ilgili komisyonda görüşme olacak Cumartesi veya Pazar günü mecliste erken seçim kararı kanuni olarak alınacak. Pazar günü gündeme alınırsa YSK sonrasında bir takvim açıklayacak. Teknik teferruatlar YSK tarafından belirlenecek ve biz de ona göre hareket edeceğiz. 1 Kasım seçimine benzer bir takvimle gidiyoruz. Büyük ihtimalle Mayıs’ın ilk haftasında olacak” şeklinde konuştu.

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Muhabir Selin Becer

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