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42 STK’dan savaş mağdurlarına yardım eli

Türk Kızılayı ile Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki savaş mağdurları için Ramazan Kolisi kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 42 STK’nın destek vereceği açıklandı.

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Türk Kızılayı ile Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki savaş mağdurları için Ramazan Kolisi kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında kampanyaya 42 Sivil Toplum Kuruluşu’nun destek verdiği açıklandı. Toplantıya Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak ve STK temsilcileri katılım gösterdi.

HEDEF EN AZ 5 BİN AİLEYE ULAŞMAK

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, “Biz Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak yerel ve genelde insanlık adına gerçekleşen hiçbir olaya sessiz kalmadık, kalmayacağız. Önümüzde Ramazan ayı var. Ve bu dönemde insanlık tarihinin en acılı dönemleri yaşanıyor. Suriye’de insanlık dışı durumlar yaşanırken dünya buna sessiz kalıyor. Önümüzün Ramazan olması dolayısıyla Doğu Guta’da yaşananlara sessiz kalmamak adına Ramazan Kolisi kampanyası başlattık. Kampanyamız 19 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs 2018’de son bulacak. Toplanan yardımlar STK temsilcilerimizle birlikte Suriye’ye gidip bizim tarafımızdan teslim edilecek. Bu kampanya ile ilgili hedefimiz var. Bu hedefimizde en az 5 bin aileye ulaşmaktır. Bu platform bunu rahatlıkla başaracaktır. Ramazan Kolisi’nin fiyatını 75 TL olarak belirledik. Gönüllü olarak destek olmak isteyenler Ziraat Bankası TR77 0001 0001 6300 0018 6855 46 numaralı hesaba desteklerini sağlayabilirler.

42 STK DESTEK OLUYOR

Ramazan Kolisi kampanyasına destek veren STK’lar Memur-Sen Kocaeli, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli, İHH Kocaeli, MİKAV, MÜSİAD, TÜGVA Kocaeli, KİHMED, Gökkuşağı Derneği, Araştırma ve Kültür Vakfı, Ensar Vakfı, ÖĞ-DER, ASKON, Pusula Düşünce Derneği, Safa Vakfı Kocael, CİHANNÜMA, Fetih Vakfı, Genç Nesil Derneği, Hukukçular Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Kocaeli Fikir Kulübü, İLAY-DER, Kocaelimder, Umuttepe Cami Derneği, Verenel Derneği, Ayışığı Derneği, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği, TÜMSİAD Kocaeli, Din Görevliler Derneği, Bilim Kültür Sanat Derneği, Deniz Feneri Derneği, Dil ve Edebiyat Derneği, İDEBİR, İyilik Derneği, ÖZGÜR-DER, Umut-Der, ZEYNEP-DER, Kuran Akademisi, Esnarun Nur Derneği, Gençlik Derneği, BEŞİR Derneği, Adalet ve Medeniyet Derneği, HAK-İŞ Kocaeli olarak açıklandı.

Bugün 11:07 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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