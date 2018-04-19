İzmit Belediyesi’nde sözleşme TAMAM!

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit’te sözleşmenin tamam olduğunu söyledi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın makamında bir araya gelerek 203 işçiyi ilgilendirene sözleşmenin son şeklini görüştüler.

TALİMAT VERDİM

Görüşmeyle ilgili bilgi veren Başkan Doğan “ sözleşme işçicilerin istekleri doğrultusunda anlaşmayla sonuçlandı. Bazı küçük detaylar konusunda da işçilerin isteklerinin verilmesi noktasında gerekli talimatı verdim. Sözleşme görüşmelerini tamamladık, işçilerimizin istekleri bizim için çok önemli. Zaten sözleşme içeriğimizi oluşturmuştuk, bugün ise ufak tefek bazı detayların da işçilerimizin istediği şekilde sonuçlandırılması noktasında gereli talimatı verdim.

VEREBİLECEĞİMİZİN EN FAZLASINI

Ak Parti belediyecilik anlayışının şehrimizde başladığı günden itibaren, özellikle ben kendi dönemimi daha ağırlıklı olarak vurgulayacak olursam, işçilerimizin maaşları bir gün bile gecikmedi. İkramiyeleri açıklandığı gün ödendi, yine emeklilik ikramiyelerinin tamamı bir kere de ödendi. Hatta kurumumuzdan ayrılırken küçük hediyeler vererek onların bizim için önemli ve değerli olduklarını hissettirmek istedik. Bizim 9 yıldır en büyük hassasiyetimiz çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını eksiksiz olarak vermek oldu. Gönlümüz istiyor ki bu kardeşlerimize daha fazlasını vermek, ama şundan emin olun ki biz verebileceğimizin en fazlasını veriyoruz.

VATANDAŞIN ZEKÂSIYLA DALGA GEÇİYORLAR

Biz, farklı siyasi partiler döneminde işçi kardeşlerimizin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Şuanda bu siyasi partiler konuşmalarıyla vatandaşlarımızın zekâlarıyla adeta dalga geçiyorlar. Biz olsaydık söyle verirdik, biz olsaydık bunu yapardık diyenlerin bir zamanlar neler yaptığını bu halk unutmadı. Bırakın zam yapmayı, işçiler maaşını alamıyor, emekli olduğunda paralarını almaları yıllarca sürüyordu. Parasını almak için eylem yapan işçilerimizden tutunda, düzmece düğün, sünnet davetiyesi bastırılan dönemler yaşandı. Şimdi pişkin pişkin çıkıp açıklama yapıyorlar.

HER ZAMAN İŞÇİMİZİN YANINDAYIZ

Biz işçilerimizle aynı nefesi alıyoruz, nabzımız birlikte atıyor. Bu dönem güzel bir süreç yaşadık, tüm işçi kardeşlerimize ve sendikamıza teşekkür ediyorum. Biz her zaman işçi kardeşlerimizin yanındayız. İşçimizin sosyal yaşantılarında ve faaliyetlerinde de sendikamızla birlikte işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin sendikamızla ve işçileriyle olan ilişkileri her zaman örnek oldu, olmaya da devam edecek Şimdiden sözleşmeleri hayırlı uğurlu olsun “ şeklinde konuştu.

SEYYANEN 13,7 KURUŞ ZAM

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’da sözleşme için Başkan Doğan’a teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde imza altına alınması beklenen İzmit Belediyesi’ndeki 203 işçiyi ilgilendiren anlaşmaya göre çalışanlara ilk yıl seyyanen 13.7 lira, ikinci ve üçüncü yıl da enflasyon +1 oranında zam öngörülüyor. Sosyal haklarda da iyileştirmemenin de yapıldığı sözleşmeye göre hizmet süresi 15 yıla kadar olanlara yevmiyelerine 40 kuruş, 15 yıl ve üstü olanların yevmiyelerine de 60 kuruş ekleme yapılacak. Ayrıca sözleşme döneminde halen işyerinde çalışmakta olanlardan yüksek lisans, lisans ve ön lisans tahsilini tamamladığına ilişkin belge ibraz edenlerin ücretleri, ibraz ettikleri tarihten itibaren emsali tahsile uygulanan ücret seviyesine yükseltilecek.