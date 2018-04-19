Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukların yer aldığı fotoğrafla ilgili çalışma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. isimli 10 kişi de adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli'de DEAŞ ve PKK operasyonu: 17 kişi adliyede!
Kocaeli'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz