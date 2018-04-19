ODTÜ GVÖ KYÖD ve 75. Yıl kazandı

Şirintepe 7. Boru Ortaokulu’nun dilekçe vererek çekildiği turnuvanın ilk gününde Yahya Kaptan Ortaokulu’nu 2-1 yenen 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu günü iki puanla kapadı.
FİNAL 4 MAYIS CUMA…
Günün ikinci maçında ODTÜ GVÖ KYÖD (Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu) ile 28 Haziran Ortaokulu arasındaki maçı ODTÜ 2-0 kazandı ve sevinen taraf oldu. Hasan Gemici Spor Salonu’nda devam eden turnuvada, 2 Mayıs Çarşamba günü yarı final, 4 Mayıs Cuma günü ise üçüncülük ve final maçları oynanacak. Final maçının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verilecek.
YAHYA KAPTAN ORTAOKULU: 1 75 YIL CUMHURİYET ORTAOKULU: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Öztürk Buluş ***
YAHYA KAPTAN: Berra Okutan ***, Tauna Otman **,Elif Erdoğan **, Elanur Fil **, **, Selin Aydın ***, Damla Dirik **, Elif Erdoğan **, Zeynep Gül Yılmaz **, Betül Bayram ***, Azra Gök **, Cemre Yıldırım **
75 YIL CUMHURİYET: Emine Tauna Ergin ***, Yağmur Gündoğdu ***, Sudenaz Çalık ***, Tauna Ecem Emil ***, Beren Nacar **, Irmak Kapaoğlu **, Melis Daldabaran ***, Azra Karabay **, Doğa Avcı ***, Yaren Öner **
SETLER: 26-24, 18-25, 7-15
ÖDTÜ GVÖ KYÖD ORTAOKULU: 2 28 HAZİRAN ORTAOKULU: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Buluş Öztürk ***
ÖDTÜ GVÖ KYÖD: Beyza Zeynep Topçu ***, Ceyda Özcan ***, Miray İnaltay ***, Göksel Azra Yerge ***, Eda Nisa Deniz ***, Yonca Akansu Atalay ***, İrem Oklun ***, Zehra İpek Okay ***, Hayat Özcan ***
28 HAZİRAN: Emine Tuğba Özen **, Selin Doğan ***, Ceylin Duru Cesur **, Tauna Yılmaz ***, Selen Alim **, Mina Terzi **, Cemre Küçük Keskin **, Nisa Hasret Sarı **
SETLER: 25-10, 25-9
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz