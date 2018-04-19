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Bugün 11:36 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:38 TSİ )

Derince Birlik U-19 yemekte buluştu!

1.Küme U-19 Play-Off B Grubu’nda ikinci sırada yer alan ve Türkiye Şampiyonası’na katılmayı elde eden Derince Birlikspor yemekte biraya geldi.

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2017-2018 Futbol sezonunda Birinci Küme U-19 Ligi B Grubu’nda güçlü rakipler arasında 30 puanla ligi üçüncü sırada bitiren Derince Birlikspor, Play-Off’ta da başarılı oldu. B Grubu’nda mücadele eden Kırmızı Siyahlılar, son maçında deplasmanda, Mollafenarispor’u 3-1’lik ve skorla geçti ve 22 puanla Türkiye Şampiyonası’nda gitmeyi başardı.

TAM KADRO KATILDILAR

Bu başarısını yemekte kutlayan Derince Birlikspor’da Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Bilge Hakan Gürkan, Asım Yılmaz, Bahattin Türk, Selahattin Turgut, Metin Coşkun, Şaban Eraslan, İlhan Yıldız, Alt Yapı Teknik Sorumlusu Serkan Garan, Göktuğ Karaaslaner, U-19 Takım kaptanları Görkem Zengin, Uğurcan Küçük ve futbolcular güzel bir gün geçirdi. Yemek sonrasında bir arada toplu fotoğraf verildi.

Bugün 11:36 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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