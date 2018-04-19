Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!

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Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde Cevat Yıldız, evinde ailesiyle birlikte akşam yemeği yediği sırada su içti. Suyun nefes borusuna kaçması sonrası fenalaşan Cevat Yıldız, yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Cevat Yıldız'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Cevat Yıldız yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi bugün Darıca'da toprağa verilecek.