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Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!

Darıca'da, Cevat Yıldız (59) içtiği suyun nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Cevat Yıldız kurtarılamadı.

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Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde Cevat Yıldız, evinde ailesiyle birlikte akşam yemeği yediği sırada su içti. Suyun nefes borusuna kaçması sonrası fenalaşan Cevat Yıldız, yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Cevat Yıldız'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Cevat Yıldız yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi bugün Darıca'da toprağa verilecek.

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