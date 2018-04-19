Yeni Turan Anaokulu’ndan anlamlı proje

İzmit’te bulunan Yeni Turan Anaokulu öğretmenleri Ümran Karaman, Hülya Aktürk Yiğit, Arife Toraman, Ayşenur Doğramacı Çetin ‘in başlatmış olduğu proje kapsamında kendi geliştirdikleri 62 eğitim materyaliyle normal gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler bir arada eğitim görüyor. Okul öğretmenleri projenin amacının ,normal gelişim gösteren çocuklar, özel eğitim gereksinimi olan arkadaşlarının farkına vararak öğrenmelerinde destek sağlayıp öğretirken kendileri de öğrenip sosyal bilinç kazandıklarını dile getirdi.

VELİLER MEMMUN OLDU

Yeni Turan Anaokulu öğretmenleri belli aralıklar ile aileleri sınıf ortamına davet ederek hazırlamış oldukları materyalleri çocukları ile birlikte kullanıp etkili zaman geçirmeleri sağlamış, okul aile işbirliğinin önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedeflediler. Yapılan etkinlikler sonrasında alınan geri dönüşlerde veliler çocukları ile eğlenceli ve kaliteli vakit geçirdikleri, bu materyallerin çocukların gelişimini olumlu etkilediğini dile getirdiler.