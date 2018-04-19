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KTO, Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

5 Nisan’da seçimini tamamlayan Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret etti. Recep Öztürk KTO Başkanı olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilk ziyaretini yaptı.

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5 Nisan’da seçimlerini tamamlayan Körfez Ticaret Odası’nda yönetim ve meclis divanı oluşturuldu. Yoğun bir döneme giren KTO bir yandan ziyaretçilerini ağırlıyor öte yandan da ziyaretler gerçekleştiriyor. Seçim sonrası TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret eden KTO Başkanı Recep Öztürk, meclis başkanı Güngör Ayhan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri samimi bir havada gerçekleşen ziyarette 2018-2019 dönemi projelerinden bahsetti.

ÖZTÜRK VE EKİBİNİ KUTLADI

Körfezli konuklarını makamında ağırlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başkan seçilen Recep Öztürk ve ekibini kutladı. Hisarcıklıoğlu, “Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Göreviniz hem bölgenize hem ülkemize hayrılar getirsin. Başarılı çalışmalar yapacağınıza eminim. Güçlü bir meclis, geç ve dinamik bir yönetim kuruluyla karşılaşmak beni son derece mutlu etti” dedi.

TİCARETİ GELİŞTİRECEĞİZ

KTO Başkanı Recep Öztürk ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Körfezimiz ve kendi ilçemiz için gereken gelişmeleri en yakın şekilde takip edip tacirlerimizin en uygun şekilde ticaretini geliştirebilmek için yapılması gerekenleri yapmak için arkadaşlarımızla beraber talip olduk. Bu konuda da en büyük destekçimiz sizsiniz’’ dedi

Bugün 11:51 TSİ - Ekonomi

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