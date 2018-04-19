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Serdar Kaman Milletvekili adayı olacak mı?

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimle ilgili, “İYİ Parti normal şartlarda 10 Haziran itibariyle seçime girebilir” dedi.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimle ilgili Kocaeli Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Kaman, “Normal şartlarda İYİ Parti 10 Haziran itibariyle seçime girebiliyor. Daha önceden Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan, partinin kurulduğu günden itibaren baz alınarak seçime girebilmişti. Karşımızda böyle bir örnek varken bizde seçime girebileceğimizi düşünüyoruz. Fakat YSK kararını yarın açıklayacak” dedi.

YSK SEÇİME GİREMEZ DERSE…

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Buna rağmen YSK seçime giremez derse alternatiflerimiz var. Birinci alternatifimiz ittifak seçeneği var. İkincisi mecliste en az 20 kişiden oluşan grup kurma ihtimali var. Üçüncüsü ise Meral Hanım’ın 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olması seçeneğimiz var” dedi.

İYİ PARTİ’NİN TABAN OYU %20’DİR

İYİ Parti’nin seçime hazır olup olmadığı ile ilgili soruya ise, “İYİ Parti tüm teşkilatlarıyla seçime hazırdır. Binalarımız açık. Bütün üyelerimiz hazır. Heyecanımız çok ama çok yüksek. Bizim baraj sorunumuz yok. Bizim taban oyumuz %20’dir. Hedefimiz ise bunun üstüne çıkmaktır” ifadelerinde bulundu.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI ?

Kaman son olarak milletvekili adayı olup olmayacağı sorusuna ise, “Şuan da YSK kararını açıklamadan bir yorum yapmak istemiyorum. YSK kararını açıklamadan kendi aramızda bile bu konuyla ilgili bir görüşme sağlamadık. Şuan için bir açıklama yapmam doğru olmaz” diye cevap verdi.

Bugün 11:52 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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