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Ceyhan, vekillik için açık kapı bıraktı

Milletvekilliği adaylığı hakkında konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Daha bu konular için erken bir süreç. Önümüzdeki hafta parti içinde bir değerlendirme olur ondan sonra bazı şeyler kesinleşir” dedi.

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24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları için düğmeye basan AKP Kocaeli Teşkilatı, çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Milletvekilliğine aday olup olmayacağı ile ilgili konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, şimdilik parti içi gündeminde böyle bir şey olmadığını dile getirdi. Haftaya yapılacak değerlendirmeler sonucunda bazı şeylerin netleşeceğini söyleyen Ceyhan, vekillik için açık kapı bıraktı. Şemsettin Ceyhan milletvekilliği için ‘istemiyorum’ demeyerek, parti içinde nabız yoklayacak.

HAFTAYA NETLEŞECEK

Milletvekilliği için aday olup olmayacağı sorulan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Daha bu konular için erken bir süreç. Gündemimizde hızlı bir şekilde seçime hazırlanmak var. Önümüzdeki hafta parti içinde bir değerlendirme olur ondan sonra bazı şeyler kesinleşir. Zaten bunlar gizli kapaklı yapılacak işler değil öyle bir durum olursa da mutlaka haberiniz olur” şeklinde konuşarak adaylık için açık kapı bıraktı. Milletvekilliği başvuru tarihlerinin ise Mayıs’ın ilk haftası yapılması bekleniyor.

Bugün 11:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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