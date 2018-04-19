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Valilik binası dünya çocukları ile şenlendi

Kocaeli Valisi Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle ilimize gelen dünya çocukları ağırladı. Programda konuşan Vali Yardımcı Ahmet Büyükçelik “Çocuklar dünyanın her yerinde çiçektir ve salonumuzda çiçekler açtı.

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Vali Yardımcı Ahmet Büyükçelik tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Endonezya, Estonya, Fas, Filistin, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Romanya, Ukranya, Sırbistan, Lübnan ve Özgür Suriye gibi 38 ülkeden gelen 117 çocuk valilik binasında gerçekleştirilen programda ağırladı.

ÇOCUKLAR DÜNYA’NIN HER YERİNDE ÇİÇEKTİR

Vali Yardımcı Ahmet Büyükçelik “ Dünyada nadir bir bayram kutluyoruz. Bu bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramdır ve bu bayram sadece bizim ülkemize özgüdür. Sizleri Türkiye’de ve Kocaeli’nde görmekten dolayı son derece mutluyuz. Çocuklar Dünya’nın her yerinde çiçektir ve salonumuzda çiçekler açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle bu etkinlikle devam ettireceğiz ve her yıl daha da genişlettireceğiz. Katkılarından dolayı önce Büyükşehir Belediyemize ve ardından tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkenize döndüğünüzde sevdiklerinize bizlerden selamlar gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:05 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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