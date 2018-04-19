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Emekli Meclisi, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti

Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ve meclis üyeleri Çanakkale şehitliğine gezi düzenledi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği gezi duygu dolu anlara sahne oldu.

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Maneviyatla buluşan ve aziz vatan topraklarının nasıl savunulduğunu bizzat yerinde gören ve orada yaşananları dinleyen meclis üyeleri; Çanakkale Şehitliği’nin her zaman ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti. Ziyaret sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine vermiş oldukları fırsattan dolayı teşekkür  eden Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ise; “Tarih bilinci oluşturmak için tarihimize sahip çıkmalı, bu topraklarda verilen yaşam mücadelesini ciddi bir şekilde tüm detaylarıyla öğrenmeliyiz. Tarihimiz bize geleceğimiz için ipuçları verir” dedi.

“RUHLARI ŞAD MEKÂNLARI CENNET OLSUN”

Çanakkale şanla şerefle yazılan bir zaferdir diyerek sözlerine devam eden Atay, “Çanakkale vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin hür yaşama aşkının ibret verici bir mücadelesi, yok edilmek istenen bir milletin imkânsızlıklara rağmen vatanını canı pahasına savunduğunun göstergesidir.Tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlüğü ile temayüz etmiş milletimiz; her türlü zorluğa karşı durmuş, kanı ve canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiştir. Bu özelliği ile hem esaret yüzü görmemiş hem de tüm dünya ya karşı barış ve huzurun teminatı, mazlum milletlerin de umudu olmuştur. Çanakkale Sadece bir savaş gerçeği değil, insanlığa ibret olacak sonuçların da bir göstergesidir.  Bu vesileyle ülkemizin birçok yerinde vatanın bekası için şehit olan kardeşlerimizi en içten dileklerimizle rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:11 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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