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Nazlıgül: Hatalar iktidarın sonu olacak

24 Haziran’da yapılacak erken seçimi yangından mal kaçırmak olarak değerlendiren DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Tarihi hataların çokluğu bu iktidarın sonu olacaktır. Mecburi erken seçimde milletimizin tekrar Demokrat Parti diyeceği kanaatindeyim” dedi.

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DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçiminin erken tarihe alınmasını eleştirdi. Konu ile ilgili konuşan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Allah'tan Devlet Bahçeli erken seçim istemiş. Derler ya körün istediği bir göz Allah verdi iki göz, iktidar yangından mal kaçırır gibi erken seçim takvimi açıkladı. Bu kararın nedenlerinden biri uzun zamandır dediğimiz gibi özellikle ekonominin içinden çıkılmaz bir durumda olmasıdır.

İKTİDARIN SONU OLACAK

Esnafa verilen nefes kredisi, taşeron işçilerin kadroya alınması ve benzeri durumlar erken seçim öncesi bir nebze iktidarın rahat nefes alma girişimleri oldu diyen Nazlıgül, “Dış politikada yapılan yanlışlar, Suriye 'de izlenen yanlış strateji, PKK' ya verilen tavizler, ülke yönetiminin içine terör örgütünün odaklanmasına göz yumulması ve hatta ön ayak olması, yap işlet devret modeli ile yaptığı yatırımların ülke ekonomisine verdiği büyük zararlar, yanlış özelleştirmeler gibi tarihi hataların çokluğu bu iktidarın sonu olacaktır” dedi.

MİLLETİMİZ TEKRAR DP DİYECEK

En son orta direğin artık yok olması, fakir ile zengin arasındaki farkın tavan yapması her geçen gün, her geçen ay iktidar oylarının aşağı doğru bir düşüşünün sebeplerindendir diyen Nazlıgül, “Bu düşüşü gören iktidar partisi genel başkanı baskın bir seçimi kaçınılmaz buldu düşüncesindeyim. Yapılacak bu erken seçimin vatana millete hayırlı uğurlu olmasını dilemekle birlikte ülkenin darboğazın tam ortasında olduğu bu mecburi erken seçimde milletimizin tekrar Demokrat Parti diyeceği kanaatindeyim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bugün 13:18 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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