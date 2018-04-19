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Sağlık Bakanlığı kanser raporu bir an önce açıklanmalı

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet mecliste yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırma sonuçlarını açıklamasını istedi

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CHP Kocaeli Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2016 yılları arasında yaptığı ve aralarında Dilovası ilçesinin de bulunduğu henüz açıklamadığı kanser araştırmasını açıklaması gerektiğini dile getirdi.

DİLOVASI-ANTALYA-ERGENE

Mecliste konuşan CHP Milletvekili Hürriyet mecliste kanser araştırma önergelerinin görüşüleceğine de dikkat çekerek, “Meclis gündemimize baktığımızda Kanser Hastalığı İle İlgili Meclis Araştırma Önergelerinin olduğunu görüyoruz. Çağımızın en büyük dertlerinden biri olan ve kendi ellerimizle besleyip büyüttüğümüz kanser belasına karşı daha fazla olumlu adımlara ihtiyacımız var. Ancak ne var ki, Sağlık Bakanlığı, 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda geniş çaplı bir araştırma yaptı” dedi.

GÖZ GÖRE GÖRE KANSERE TESLİM EDİLİYORUZ

Söz konusu raporun sonuçlarının açıklanmadığına dikkat çeken Hürriyet, “Kanser vakalarında çevre kirliliğinin rolüne ışık tutan çalışmanın sonuçları tamamıyla kamuoyunaaçıklanmadı.Bakanlığın halktan gizlediği çalışmada insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini çok aştığı ortaya çıktı. Yani göz göre göre kansere teslim ediliyoruz. Söz konusu raporuntamamını kamuoyuna açıklaması ve gereken tedbirlerin bir an önce ivedilikle alınması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Bugün 13:20 TSİ - Siyaset

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