Nurettin Çelik ceketi çıkartıp kolları sıvadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün 24 Haziran’da erkem seçim yapılacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi İl Teşkilatı parti binasında bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in yanı sıra il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Çelik, “Bu karar bizi hiç şaşırtmadı. Biz baskın seçim olabileceğini biliyorduk. Nitekim biz, en başından beri hükümetin baskın seçim yapabileceği ihtimalini konuşuyor ve ona göre hazırlıklarımızı yapıyorduk. Baskın seçimi hiçbir zaman gündemimizden düşürmedik. Seçimi baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklardır. Bu seçim bizim camiamızda büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanmıştır. İktidarın OHAL şartlarında seçime gitmesi ve ince hesaplarla bazı partileri devre dışı bırakmak istemesi, çare olmayacaktır. İktidar için batış kaçınılmazdır” dedi.

İttifakı milletle yapacağız

Çelik, “Hangi tarih olursa olsun, herkes bilsin ki biz seçime hazırız. Hiç şüphesiz bu seçimin en büyük sürprizini Saadet Partisi yapacaktır. Aday başvurularımız 24 Nisan’da başlayacak. Biz bu süreçte il başkanı olarak devam etme niyetindeyiz. Ak Parti iktidarını, Saadet Partisinin yükselişi korkutmuştur. Çünkü bunların iktidarına ancak biz son verebiliriz. Artık halkımız gözünü, kulağını bize vermiş; Saadet Partisinin ne söylediğine, ne yaptığına bakar hale gelmiştir. İnsanları kutuplaştırmayan, ötekileştirmeyen kucaklayıcı samimi söylemimizle bu topraklarda yaşayan herkesin umudu olduk. Üniversitede okuyan gelecek hayali kuramayan gencin, İflas eden esnafın, toprağına ekemeyen çiftçinin, evini geçindiremeyen babanın, işsiz gencin umudu biz olduk. Biz 24 Haziran’da ittifakımızı yapacak ve iktidara yürüyeceğiz. Kiminle mi ittifak yapacağız? Bu milletle ittifak yapacağız. Sevgi ve saygı üzerine bina edilecek bu ittifak ile kurtulacak ve iktidarı emekli edeceğiz” dedi.

Erken seçim millet için bir fırsattır

Seçimlerin 1 yıl erkene alınmasının millet için çok büyük bir fırsatı da beraberinde getirdiğini belirten Çelik, “Bu seçim ülkenin bunalımdan çıkması için bulunmaz bir fırsattır. Milletin bu fırsatı değerlendirip, beklenen değişimi gerçekleştireceğinden zerre kadar şüphe etmiyoruz. Yeri gelmişken şunu da belirtmek isterim ki; bizler seçim takvimi gereği 2019 olarak planladığımız değişimi, Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız sayesinde 1 yıl erken yaşayacağız. Bunun için de kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Bu seçim bizim yüreğimize su serpmiş, gönlümüzü serinletmiştir. Bugün itibariyle de değişime 65 gün kalmıştır. Yani normalleşme için son 65 gün. Seçmen bunlara 24 Haziran’da “Güle Güle” diyecek, biz de 25 Haziran’da “Ya Allah” diyerek çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Çelik aday olacak mı?

Çelik, “Hep birlikte göreceğiz. Boşuna ellerindeki mevcut güç ile kendilerini kandırmasınlar. Bütün medyayı satın alsalar da bu milletin oylarını satın alamayacaklar! Kavga üslubundan ve ötekileştirme siyasetinden usanan bu millet 24 Haziran’da sürekli aldatılan kandırılan iktidara şefkat tokadı yapıştıracaktır. Bundan zerre kadar şüphe etmiyoruz. Biz seçim startımızı verdik. Parti binalarımızı dün akşamdan itibaren bayraklarla donattık. Aday başvurularımız 24 Nisan’da başlayacaktır. Kalbi vatan aşkıyla çarpan Türkiye sevdalısı tüm vatandaşlarımızı bu kapıya bekliyoruz” şeklinde konuştu. Çelik, kendisinin milletvekili adayı olup olmayacağının sorulması üzerine “Şuanda ben il başkanlığı görevimde devam ediyorum. Uzun zamandan beri biz bugünler için çalışıyorduk. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarıma büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.