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İlk vekillik başvurusu yapıldı!

Saadet Partisi ilk vekil aday adayının başvurusunu aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün 24 Haziran’da erkem seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Vekil aday adayları başvurularına başlatan bir parti de Saadet Partisi idi. Bu anlamda vekillik için ilk başvuruda bugün yapıldı. SP’li Volkan Gemiksiz SP’nin ilk milletvekili aday adayı oldu. Gemiksiz dün genel merkeze adaylık dilekçesini verdi.

Bugün 13:26 TSİ - Siyaset

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