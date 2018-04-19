Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün 24 Haziran’da erkem seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Vekil aday adayları başvurularına başlatan bir parti de Saadet Partisi idi. Bu anlamda vekillik için ilk başvuruda bugün yapıldı. SP’li Volkan Gemiksiz SP’nin ilk milletvekili aday adayı oldu. Gemiksiz dün genel merkeze adaylık dilekçesini verdi.
Bugün 13:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:53 TSİ )
İlk vekillik başvurusu yapıldı!
Saadet Partisi ilk vekil aday adayının başvurusunu aldı.
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Bugün 13:26 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz