Sarıbay: Vekillik için hırsım yok

CHP Kocaeli Örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim olacağına ilişkin açıklamasının ardından seçim çalışmalarına tüm hızıyla başladı. İl binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında parti olarak erken seçime hazır olduklarını söyleyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, erken seçim için stratejik hazırlıklar ve seçim güvenliği ile ilgili konuları ele aldı. Şafak 65 diyen Sarıbay, “Partim, genel merkezimiz, vatandaş partinin Cengiz Sarıbay’a ihtiyacı var derse milletvekilliğine aday olurum. 2 ay bir hafta içinde bir aday belirlemek lazım. Ön seçimin bu zaman aralığında yetişebileceğini sanmıyorum” dedi.

KÖRFEZ’E BAŞKAN ATANACAK

Körfez’de yönetimimiz düştü. 5 kişilik bir kayyum heyeti belirledik fakat erken seçim olduğu için seçimi yönetecek başkan ve yönetim ataması yapmamız lazım. Cumartesi saat 14.00’de Körfez’de ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı, kurultay delegelerini toplantıya çağırdık ve görüşlerini alacağız. Herkesin kabul edebileceği bir aday belirleyeceğiz. Yerel seçimleri de taşıyacak” şeklinde konuştu.

GİDİCİLİKLERİ ERKENE ALINDI

Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Biz erken seçim bekliyorduk. 15 Temmuz diye bekliyorduk ancak 24 Haziran oldu. Çok da iyi oldu. Bunların gidiciliği daha erkene aldı. Bunları bu şekilde göndereceğiz. 17.00 itibariyle 12 ilçe başkanımızı toplantıya çağırdık. Stratejik değerlendirme ve seçim güvenliği ile ilgili ilçe başkanlarımızdan görüş alacağız.

BİZDEN ÇOK ATATÜRKÇÜ OLDULAR

Bunlar iktidardayken bizim milli bayramlarımızı unutturmaya çalıştılar diyen Sarıbay, “50+1 alma çabası içinde en büyük Atatürkçü, Cumhuriyetçi haline geldiler. Bizden çok Atatürkçü olmaya başladılar. İnşallah bu Atatürkçüleri devam eder. 1 Mayıs ile ilgili yandaş sendika Türkiye genelinde toplantısını burada yapacak. Sabri Yalım’da yapmak istiyorlar ancak valimiz buna izin vermedi. 1 Mayıs’a biz de katkı vereceğiz ve heykelde toplanmak üzere Sabri Yalım’da yapacağız. Eğer kabul görmezse İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına destek vereceğiz. Valinin buna izin vermeme gibi bir durumu olmaması lazım” diye konuştu.

ŞAFAK 65

Erken alınan seçim bizi korkutmadı örgütlerimiz ile birlikte seçime hazırız diyen Sarıbay, “Ara vermeden her gün sahada çalışmalarımıza devam ettik. 2-3 ay önce de söyledim bunlar gidici ve el sallayalım. Şafak 65 diyoruz. Halkın güvenini kaybettiler. Büyükşehir belediye başkanın yüzde 91 oranında faaliyetlerini gerçekleştirdiğini söyledi açıklamayı anlattık ve böyle olmadığını söyledik. Türkiye’de de bu durum çok farklı değil. Ekonomi, turizm, dış ilişkiler, hukuk sistemi, eğitim facia durumda” açıklamalarında bulundu.

BELEDİYENİN PARALARI ÇAR ÇUR EDİLİYOR

Sarıbay, “Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, kimse Derince’yi kötüleyemez dedi. Kimse Derince’yi kötülemiyor, belediyeyi kötülüyor. Belediyenin paraları çar çur ediliyor. İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit için güzle projelerimiz var dedi. 10 seneden beri iktidardasınız güzel projeler vardı da engel olup elinizden mi aldılar? İnsanın aklıyla alay ediyorlar. İnsalar artık bilinçlendi. Halkımızı artık kandıramayacağız. Yeniden iktidarda olmalarına halkımız ve biz izin vermeyeceğiz” dedi.

ÖN SEÇİM İÇİN ZAMAN YETİŞMEZ

Milletvekilliği için aday olup olmaması sorulan Sarıbay, “Hedefsiz politikacı olmaz. Ben partiye 45 yılımı verdim. Hep hizmet etmek amaçlı çalıştım. İl başkanıyım ve görevimi layıkıyla yapıyorum. Partim, genel merkezimiz, vatandaş partinin Cengiz Sarıbay’a ihtiyacı var derse milletvekilliğine aday olurum. Biz 6 ay önce seçildik. Genel merkezimiz keşke bir genelge yayınlasaydı da görevdekiler başka bir yere aday olacaklarsa olmasın deseydi. Benim vekillik için böyle hırsım yok. Hiç önemli değil. Partimin bir neferi olarak çalışırım. 2 ay bir hafta içinde bir aday belirlemek lazım. Ön seçimin bu zaman aralığında yetişebileceğini sanmıyorum” açıklamalarında bulundu.