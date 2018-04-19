Haydi çocuklar! Toyota Plaza Kocaeli Kaya'nın 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğine

Geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini bu yıl 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek olan Toyota Plaza Kocaeli Kaya, tüm çocukları ve ailelerini gelenekselleşen etkinliğe davet ediyor. 21 Nisan Cumartesi günü Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelen çocuklar yüz boyama, resim çalışmaları ve farklı şişme oyun parkurları, atölye etkinlikleri , mini disco ile gönüllerince bir gün geçirecekler. Çocuklara bu anlamlı günde ayrıca çeşitli hediyeler de verilecek.

Toyota Plaza Kocaeli Kaya'da 23 Nisan programı

21 Nisan Cumartesi

11:00-17:30 arası