Öğle saatlerinde, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Otobüs durağındaki çantayı gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Polis, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırıp, yolu ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. Çantadan elbiseler çıktı. Çantayı otobüs bekleyen bir kişinin unuttuğu düşünülürken, yol ulaşıma açıldı.
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Körfez'de bomba korkusu!
Körfez'de, otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbiseler çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz