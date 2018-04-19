Kuvvetli yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıkları Marmara'nın ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı, sis ve pusun etkisiyle mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyrediyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde görülecek yağışlı sistemle hava sıcaklıklarının, 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kocaeli'de kuvvetli yağış

Yarın ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Batı Karadeniz'in bin 400 metre üzerindeki kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde de olması bekleniyor.

Kocaeli için 5 günlük hava raporu:

Yarın: En yüksek 15 en düşük 10 derece (Yağmurlu)

Cumartesi: En yüksek 19 en düşük 8 (Çok bulutlu)

Pazar: En yüksek 19 en düşük 7 (Az bulutlu)

Pazartesi: En yüksek 25 en düşük 10 (Az bulutlu)

Salı: En yüksek 13 en düşük 27 (Az bulutlu)