Kocaelispor’da taraftar öfkeli!

Kocaelispor’a, Karacabey maçı için deplasman yasağı getirilmesi Yeşil Siyahlı taraftarları öfkelendirdi. 2 gündür yasağın kalkması için girişimler yapan Kocaelispor Kulübü son güne kadar şansını deneyecek. Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu’nun yasak konusundaki net tavrı sürüyor. Dün gün boyu yasağın kalkması için girişimler devam ediyordu. Karacabey İlçe Spor Güvenlik Kurulu yeni sezon için Karacabey Birlikspor’un tüm maçları için deplasman yasağı uyguluyor.