Murat Gündoğdu da 45 gün dayanabildi

Çalkantılı günler geçiren ve uzun süreden beri teknik adamı, futbolcusu ve personelinin mağdur edildiği Kocaeli Birlikspor’da teknik adam Murat Gündoğdu ile de yollar ayrıldı. Mart’ın ilk haftası göreve başlayan Gündoğdu, 45 gün dayanabildi.

FERİT ALPER SALGIN İŞ BAŞINDA!

Sezona Cem Sinan Vergül ile başlayan Kırmızı Beyazlılar, yola Bülent Baturman ile devam etmiş, Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden şirketi devir alınca, Sinoplu teknik adam Sebahattin Akbayrak göreve getirilmişti. Aylardır para alamayan Akbayrak görevinden istifa edince, yerine Kocaelispor’da da bir dönem kalecilik yapmış Murat Gündoğdu antrenörlük görevi yaptı. Gündoğdu ile de yollar ayrılınca Kocaeli Birlikspor’dan bu sezon ayrılan teknik adam sayısı 4 oldu. Takımı Sivas Belediye maçına antrenör Ferit Alper Salgın çıkaracak.