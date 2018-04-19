Mahallelinin korkulu rüyası, esnafı isyan ettirdi!

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 539. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri tespit edilemeyen 2 hırsız, gece saatlerinde Burhan Çakmak'a ait işyerine geldi. Edinilen bilgiye göre işyerinin kapalı olduğunu ve etrafta kimsenin olmadığını fırsat bilen şahıslar, demir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeride bir süre dolanan şahıslar, kıraathanenin duvarında asılı olan televizyonu çaldı. Kahvehaneden çaldıkları televizyon ile çıkan şahıslar, sokakta bulunan 5 işyerine daha girerek işyerlerindeki televizyonları çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayının sabah iş yerine geldiğinde farkına varan ve polis ekiplerini arayarak şikayetçi olan işyeri sahibi Burhan Çakmak ise hırsızların daha önce 3 defa daha dükkanlarına girdiklerini söyledi.

“Bıktım, artık kıraathanede kalmayı düşünüyorum”

İşyerinin daha önce 3 kez daha soyulduğunu söyleyen Osman Yılmaz, duruma tepki göstererek, “Olay, dün gece saat 05.00 sularında gerçekleşti. İsimlerini öğrenemediğimiz 2 kişi elindeki demirlerle kapıyı zorlayarak bulunduğum bu kıraathaneye girdi. Duvarda bulunan televizyonumu götürdüler. Bu benim başıma gelen 4'üncü olay. Bıktım, artık kıraathanede kalmayı düşünüyorum bu saatten sonra. Ben televizyonu alıp getiriyorum. 3 gün aradan sonra televizyonu söküp götürüyorlar. Bıktım artık, bu mahallede hırsızlık olmadığı gün yok. Evlere, dükkanlara giriyorlar. Dün akşam benimle beraber 6 esnafın dükkanına girdiler. 6 televizyon birden götürdüler" dedi.

"Kilitle önlem alsam da hiçbir çözüm bulamıyorum"

Polis ekiplerinden hırsızların bulunması için yardım beklediğini dile getiren Yılmaz, “Olay yeri inceleme ekipleri geldi, parmak izi incelemelerini yaptı. Şu an emniyetten cevap bekliyorum. Artık bu hırsızların yakalanmasını istiyorum. Evimdeki yatağımı, döşeğimi, yorganımı buraya getirdim. Artık burada yatacağım, sırf hırsızları yakalayabilmek için. O gece kepengi kapatmayı unuttum, gelip girmişler. Üçüncü girişlerinde de kepengin kilidini levye ile kırmışlardı. Kilitle önlem alsam da hiçbir çözüm bulamıyorum, bir şekilde giriyorlar. İlk girdiklerinde de camı kırarak girmişlerdi. Bıktım artık ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizim artık. Kocaeli Emniyeti’nden, Gebze Emniyeti’nden yardım bekliyorum. Buradaki esnafların hepsi, soyulmuş durumda. Hepsinin televizyonları çalınmış durumda” diye konuştu.