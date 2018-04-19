Kafile, Hasan Doğan Amatörevi önünden hareket edecek ve Sueno Otel’e yerleşecek. 21-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek dev şampiyona öncesi konuşan teknik direktör Göksel Ali Argun “Her şeyden önce çocuklarımız orada iyi vakit geçirecek. Başarılı olacağına inandığımız bir kadroyla gidiyoruz. Önemli olan skordan ziyade, sporcularımızın böylesi ortamları görmesi ve sosyalleşmesidir” dedi.
Bugün 14:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
Antalya yolcusu kalmasın!
Kocaeli U-12 Karması bugün 9.00’da, TÜFAD’ın bu yıl 5’nicisini düzenlediği U-12 Türkiye Şampiyonası için Antalya’ya hareket edecek.
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Bugün 14:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz