Türkiye şampiyonu olarak dönün!

Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası’nda oynanacak olan maçlarda temsilcimizin yarı finaldeki rakibi, akşam çekilecek kura ile belli olacak.

KAFİLE 19 KİŞİ

Cumartesi ve pazar günü maçlarını yapacak olan temsilcimizin rakipleri Aydın 7 Eylül Gençlik Spor, Aksaray Hasandağı Spor ve Ağrı Dicle Aslan Spor olacak. 4 takım arasında zirvede yer alacak olan takım, Türkiye Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak. Teknik direktör Hasan Alemdar tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti ve İzmit’e Türkiye şampiyonu olmak için döneceklerini ifade etti. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kafilesinde 1 başkan, 3 teknik ekip, 15 de sporcu olmak üzere 19 kişi bulunuyor.