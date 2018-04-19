Yusuf Altınay başvuruyu yaptı

Altıntaş “İlimizde Curling branşı açık ve faaliyeti olan 14 kulüpten 11 tanesinin yazılı desteğini alarak, Curling Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği görevi için adaylık başvurumu Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ve spor il müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar Bey’e teslim ettim. İlimizdeki Curling sporu için hayırlısı neyse o olsun. Destek veren tüm spor kulübü başkanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.