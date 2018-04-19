Altıntaş “İlimizde Curling branşı açık ve faaliyeti olan 14 kulüpten 11 tanesinin yazılı desteğini alarak, Curling Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği görevi için adaylık başvurumu Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ve spor il müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar Bey’e teslim ettim. İlimizdeki Curling sporu için hayırlısı neyse o olsun. Destek veren tüm spor kulübü başkanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.
Bugün 14:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Yusuf Altınay başvuruyu yaptı
Curling İl Temsilciliği için 14 kulübün 11’inin desteğini alan Yusuf Altıntaş, resmi başvuruyu yaptı.
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Bugün 14:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz