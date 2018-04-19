Hızır Reis, okulda da sevindi.

Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olan Hızır Reis Ortaokulu, kupalarıyla okula geldi ve burada da sevincini paylaştı. Şampiyon futsalcılar kendileri için yapılan organizasyon için çok mutlu oldu.