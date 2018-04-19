Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olan Hızır Reis Ortaokulu, kupalarıyla okula geldi ve burada da sevincini paylaştı. Şampiyon futsalcılar kendileri için yapılan organizasyon için çok mutlu oldu.
Bugün 14:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
Hızır Reis, okulda da sevindi
Hızır Reis, okulda da sevindi.
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Bugün 14:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz