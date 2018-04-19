Kulüp yarın finallerde boy gösterecek. Antep yöresi oyunu ile Kocaeli’ni temsil edecek olan grubu Talip Kılınç hazırlıyor. Son derece başarılı olan ekibimizin bölge finallerinde de başarılı olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 14:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:53 TSİ )
Değirmendere Sanat finallere hazır!
Değirmendere Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, halkoyunlarında bölge şampiyonası için finallere kaldı.
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Bugün 14:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz