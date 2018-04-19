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Kütahya Valisi’ne tepki artıyor!

Kütahya Valisi’nden güvenlik gerekçeli maç iptali gelince Altınovalılar öfkeden çılgına döndü. Pazar günü Gebzespor ile 3.Lig’e terfi maçı oynayacak olan Altınovalılar, maçın Kütahya’dan Eskişehir’e alınmasına tepki gösterdi.

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22 Nisan 2018 Pazar günü saat 15.00’te 7 bin kişi kapasiteli Kütahya Tavşanlı Stadı’nda oynanması gereken 3. Lig’e terfi Play-Off müsabakası Altınova Belediyespor-Gebzespor maçı, son anda Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından güvenlik gerekçesiyle Ekişehir’e aldırıldı.

5 BİN KİŞİLİK MAÇA GÜVENCE VEREMEDİ

Maç yerinin belirlenmesi çalışmaları sırasında, 7 bin kişi kapasiteli stada iki takımada 2 bin 500’er kişilik yer ayrılacağı, gerekli tüm imkânların var olduğu ve maçın oynanması konusunda sıkıntının bulunmadığı Kütahyalı yetkililerce Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmişti. Ancak, Kütahya Tavşanlı Stadı’nda oynanması gereken maç, son dakikada, Gebzespor’un güvenlik nedeniyle müracaatta bulunması üzerine Kütahya Valisi’nin 5 bin kişilik maça güvence vermemesi sonucu, yer değişikliğine uğradı.

‘VALİ İSTİFA ETMELİYDİ…’

Sezon boyunca BAL dahil, birçok maçın oynandığı, son olarak geçen hafta bir lig maçına ev sahipliği yapan Kütahya Tavşanlı Stadı’nda, güvenlik nedeniyle maç oynanamayacak olması çeşitli yorumlara neden oldu. Devletin bir valisinin, 5 bin kişilik maça güvence vermemesi zafiyet olarak nitelendiren Altınova Belediyespor Kulübü yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Devletin Valisi dirayetli, güçlü, güvenilir olmalıdır. Kütahya Valisi, güvenlik nedeniyle maçın Kütahya dışında oynanması yönünde Futbol Federasyonuna yazı göndereceğine İçişleri Bakanlığına, ‘Ben valisi olduğum ilde 5 bin kişilik maç yönetemiyorum’ diyerek istifasını vermeliydi” denildi.

“VATANDAŞIN DEVLETE GÜVENİNİ SARSMASIN!”

Kütahya Valisi nedeniyle Türk Futbolunun zarar gördüğü belirtilen açıklamada, “Vatandaşın devlete olan güvenini sarsmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Devletin bir Valisi 5 bin seyircinin geleceği maça nasıl güvence veremez. Kütahya gibi tarihi bir şehir kimlere emanet ?.. Böyle kent mi yönetilir? Ne Kütahya ne de ülkemiz böyle bir durumu hak etmiyor. 7 bin kapasiteli statta, 5 bin kişilik maça güvence veremeyen Vali, o koltuğu işgal etmesin” dendi.

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