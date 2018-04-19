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Bugün 15:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:10 TSİ )

İşte futbol böyle güzel!

Hiç bir başarı sağlayamayan ve BAL’da sıradan bir şekilde ligi bitiren belediye Derincespor’un harcadığı 1 milyon liranın üzerindeki rakama karşın, cüzi miktarlarla düzenlenen minikler futbol şöleni sürüyor.

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Çocukların coşkusunu gören minikler ‘Asıl para bunlara harcanmalı!’ diyerek yorum yapıyor. Gelecek aylarda da bu küçükler ve gençler turnuvalarının sayısının artırılması, bol ödüller konması, profesyonel takımlara artık para harcanmaması isteniyor.

23 NİSAN ŞENLİĞİ’NE YAKIŞTI…

Derince Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Derince’de geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuva heyecan yaşatıyor. 22 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada, üç müsabaka daha oynandı. Belediye Derincespor Futbol Köyü koordinatörlüğünde gerçekleşen müsabakalarda en farklı galibiyeti, 15. Kolordu İlkokulu’nu 7-4 mağlup eden Tüpraş İlkokulu elde etti. Derincespor Alt Yapı Tesisleri’nde oynanan diğer karşılaşmalarda Çenesuyu İlkokulu, Türkan Dereli İlkokulu’nu 6-5 mağlup ederken, Hadise Evyap İlkokulu ile Nene Hatun İlkokulu arasındaki müsabaka 1-1’lik eşitlikle neticelendi.

Bugün 15:08 TSİ - Spor

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