Antep fıstığı mutlu etmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bir yıl içinde fiyatını yüzde 36.7 artıran antepfıstığının kilogram fiyatı, mart ayında 73.2 liraya ulaştı. Market raflarında da antepfıstığı 200 gramlık paketler halinde 20 liraya satışa sunuluyor. Yani fıstığın kilosu marketlerde 100 liraya çıkıyor.
REKOLTE DÜŞÜYOR
Fıstığın kilosunun market raflarında 100 lirayı bulması gözleri fıstığın anavatanı Gaziantep’e çevirdi. Şehirdeki üreticiler fiyat artışından stokçu ve aracıları sorumlu tutarken, yerel otoriteler ise geçtiğimiz 2 yıldaki rekolte düşüklüğünün fiyatları uçurduğunu kaydediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz