Kimyevi gübreye ÖTV GELDİ

Yapılan açıklamaya göre tarımsal amaçlı kullanılan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil pozisyonda sınıflanmakta ve bu kapsamda ithal ediliyor.

27 MART’TAN İTİBAREN

Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile 27 Mart 2018 tarihinden itibaren, “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil olan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler de Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale geldi.