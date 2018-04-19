Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, söz konusu toplantılarda Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitti. Şimşek, Bahar Toplantıları kapsamında 19-20 Nisan'da düzenlenecek G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına iştirak edecek.
Bugün 15:15 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Türkiye’yi, Bakan Şimşek temsil edecek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:15 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz