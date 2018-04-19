Türkiye’yi, Bakan Şimşek temsil edecek

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, söz konusu toplantılarda Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitti. Şimşek, Bahar Toplantıları kapsamında 19-20 Nisan'da düzenlenecek G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına iştirak edecek.