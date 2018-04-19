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Bugün 15:15 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:16 TSİ )

Türkiye’yi, Bakan Şimşek temsil edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, söz konusu toplantılarda Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitti. Şimşek, Bahar Toplantıları kapsamında 19-20 Nisan'da düzenlenecek G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına iştirak edecek.

Bugün 15:15 TSİ - Ekonomi

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