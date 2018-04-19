Safiport’un dev vinçleri yolda

Safiport Derince’de bir taraftan operasyonlar hızla ilerlerken diğer taraftan da FAZ-1 yatırımı kesintisiz devam ediyor. Limanın son teknoloji ile donatılmış, dev büyüklükteki STS vinçleri Şangay’da son yüklerini kaldırarak testi başarıyla geçti ve Zhen Hua 28 isimli gemiye yüklendi. Park halinde 120 metre yüksekliğe sahip olan vinçler, 60 metre yükseklikteki Osmangazi Köprüsü’nün altından geçebilmek için özel olarak imal edildi.

YÜKSEKLİK 55 METREYE İNECEK

Gemi seyir halinde 95 metre yükseklikte olacak şekilde montajlandı. Bu yükseklik ile Osmangazi Köprüsü’ne geldiğinde ikinci bir operasyon ile vinç yüksekliği 55 metreye indirilecek ve köprünün altından geçiş sağlanacak. Geçiş sonrası tekrar yükseltilerek ve Safiport’a varışı gerçekleştirilecek.

HAZİRANDA GELECEK

Vinçler 63 metre bom uzunluğuyla, yan yana 23 sıra konteynırı kaldırabilecek şekilde 59 metre genişliğindeki gemilere de hizmet edebilecek. Zhen Hua 28 adlı gemi, 2018 yılının haziran ayında Safiport Derince’de olacak.