Ernaz Otomotiv’de 23 Nisan kutlaması

Kocaeli’nin otomotiv sektöründe öncü firması Ernaz Otomotiv, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak düzenlenecek çocuk şenliğine hazırlanıyor. Körfez Mahallesi eski Gölcük yolu, Outlet Center karsısında bulunan Birleşik Tesis Plaza’daki çocuk şenliği 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

HERKES DAVETLİ

Renault ve Dacia’nin bayiliğini yürüten Ernaz Otomotiv’in showroomu 21-22 Nisan tarihlerinde tamamen çocuklara göre dizayn edilecek. Küçük için oyun alanları, hediyeler, midilli turu, palyaço, yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerle çocuklar unutamayacakları bir gün yasayacaklar.