Alarko Carrıer, Tarım Fuarı’na katıldı

Fuarda yer alan Alarko Carrier standında; mevcut kaynakların yetersiz kalması durumunda yeraltı sularının çıkarılmasına yardımcı olan Alarko dalgıç pompaları ile keson ve pis su pompaları sergilendi.
GENİŞ KATILIM VARDI
Ürünler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı Alarko Carrier standı, yoğun ilgi gördü ve sıcak satışlar gerçekleştirildi. 30 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan; Türkiye çapında 160’ın üzerinde firmanın bulunduğu fuara çevre il ve ilçelerin dışında, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak’tan da ziyaretçiler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz